Уничтоженную панораму Севастополя восстановят по цифровой копии из Карелии

Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», уничтоженную на прошлой неделе в результате атаки беспилотников, восстановят по цифровой копии, созданной в Карелии. Об этом заявил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ночь на 10 июня 2026 года объект серьезно пострадал в результате атаки беспилотников

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В ночь на 10 июня 2026 года объект серьезно пострадал в результате атаки беспилотников

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам главы региона, в 2024 году команда петрозаводских программистов и историков оцифровала панораму с помощью видеосъемки и фотограмметрии. Над проектом работали год. Теперь по этой цифровой копии будет восстановлено полотно.

«Панорама как стояла, так и будет стоять, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов»,— заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.

В ночь на 10 июня 2026 года объект серьезно пострадал в результате атаки беспилотников, вызвавшей сильный многочасовой пожар.

Карина Дроздецкая