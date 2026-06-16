Неизвестные в Буденновске повредили объект в парке «Патриот»

В Буденновске на территории строящегося парка «Патриот» неизвестные повредили четыре декоративные панели на арках-звездах. Об этом в своем канале в Max сообщил глава Буденновского округа Дмитрий Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал в Max главы Буденновского округа Фото: канал в Max главы Буденновского округа

Объект еще не введен в эксплуатацию, и система видеонаблюдения на его территории еще не установлена. Подрядчик строительства заменит панели в рамках выполняемых работ.

«Речь идет не просто о новых элементах благоустройства. Парк создаётся не просто как место для прогулок — он посвящен памяти наших земляков, которые защищали и защищают Родину. Именно поэтому подобное отношение вызывает не только недоумение, но и глубокое разочарование»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева