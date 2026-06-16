Подъезд к порту Махачкалы построен на 33,4 %

Строительная готовность автомобильного подхода к Махачкалинскому морскому торговому порту, возводимого в рамках развития международного транспортного коридора «Север — Юг», превысила 33 процента, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Актуальные данные о ходе реализации проекта озвучил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Арсланбек Алибеков в рамках правительственного заседания.

Трасса прокладывается во исполнение поручения Президента России Владимира Путина. Инфраструктурный объект призван замкнуть логистическую цепочку между федеральной магистралью Р-215 «Астрахань — Махачкала» и стратегической гаванью на Каспии. Маршрут наделен статусом ключевого элемента для усиления пропускной способности транспортного коридора, связывающего южные рубежи с центральной частью страны.

Финансирование работ утверждено в объеме 8,96 млрд руб. Сейчас техническая реализация проекта достигла отметки в 33,4 %. Искусственное дорожное полотно протянется на 6,2 километра и будет соответствовать нормативам магистральной городской дороги II класса с регулируемым движением. Архитектурный замысел включает сложную систему сооружений: возведение двух путепроводов общей длиной 1182 погонных метра, строительство подпорных стен на отрезке в 640 погонных метров, а также монтаж надземного пешеходного перехода.

Производственный процесс разделен на два этапа. На стадии подготовки площадки, включающей расчистку полосы отвода, перенос инженерных сетей и демонтаж мешающих строений, задействованы ресурсы ООО «Кочубейавтодор». Непосредственно возведение земляного полотна и укладка покрытия находятся в зоне ответственности подрядчика ООО «Дорсервис-09».

В настоящее время на разных участках технологической цепочки одновременно ведутся работы по сооружению эстакад, устройству продольного водоотвода, выносу газопроводных ниток и линий электропередачи. Продолжается освобождение территории от построек, попавших в зону строительства.

Председатель Правительства региона Магомед Рамазанов, резюмируя обсуждение дорожной повестки, сделал акцент на жестком контроле за календарным графиком и качеством операций. Глава кабинета министров отметил, что ввод объекта в эксплуатацию позволит качественно трансформировать логистические потоки, кардинально повысить уровень безопасности перевозок и создать плацдарм для экономического укрепления транспортного потенциала Дагестана.

Станислав Маслаков