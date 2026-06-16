В Новоалександровске похитили 2,5 млн рублей на спортивной площадке

В Новоалександровский районный суд переданы материалы расследования в отношении руководителя строительной организации, которого обвиняют в хищении свыше 2,5 млн руб. в ходе исполнения муниципального заказа на обустройство спортивной зоны, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники следственного отдела ОМВД России «Новоалександровский» поставили точку в разбирательстве, фигурантом которого стал глава коммерческого предприятия. Предпринимателю инкриминируют действия, подпадающие под часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, — мошенничество в особо крупном размере.

По версии правоохранителей, бизнесмен подписал с местной администрацией договор на комплексное приведение в порядок городской спортивной территории. В ходе исполнения обязательств подозреваемый сознательно пошел на удешевление проекта: качественные стройматериалы были тайно заменены на низкосортный суррогат. Несмотря на значительное падение себестоимости работ, в официальную отчетность и акты приемки правки не вносились, что позволило получить полную оплату из бюджета.

Проведенная в рамках уголовного дела экспертиза зафиксировала расхождение между реальной стоимостью использованного сырья и суммой перечисленных средств. Итоговый имущественный вред муниципалитету специалисты оценили в сумму, превышающую два с половиной миллиона рублей.

На данный момент обвинительное заключение утверждено, а все тома расследования направлены для изучения в Новоалександровский районный суд. Служителям Фемиды предстоит детально разобрать обстоятельства аферы и дать правовую оценку действиям подрядчика, сэкономившего на спортивной инфраструктуре города.

Станислав Маслаков