Пятигорчанка перевела лже-инвестору из приложения для знакомств 8 млн рублей

Сорокалетняя жительница Пятигорска за месяц совершила порядка 80 денежных переводов на счета злоумышленников, лишившись в общей сложности 8,2 млн руб., значительная часть которых была взята в долг, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов курортного города расследуют масштабное хищение средств, жертвой которого стала местная жительница. В полицию обратилась женщина 1985 года рождения, ставшая объектом тщательно спланированной криминальной комбинации.

Согласно материалам проверки, знакомство, положившее начало финансовой катастрофе, произошло на одной из популярных платформ для поиска партнеров. Новый собеседник после непродолжительного общения убедил потерпевшую выйти на связь с его родственником, который позиционировался как успешный биржевой игрок.

Псевдо-эксперт оперативно перевел диалог в один из мессенджеров, где детально проинструктировал пятигорчанку об установке специализированного программного обеспечения. Освоив виртуальный терминал под чутким руководством куратора, женщина приступила к торгам, которые, как выяснилось позже, являлись искусной имитацией инвестиционной деятельности.

5,2 млн руб. из переведенных 8,2 млн руб. являлись заемными средствами, оформленными специально для вложений в несуществующие активы. Аферисты умело поддерживали иллюзию роста капитала ровно до того момента, пока потерпевшая не предприняла попытку вывести «заработанные» проценты. Отсутствие выплат и блокировка контактов стали подтверждением обмана.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Оперативники устанавливают личности причастных к преступлению и маршруты движения похищенных капиталов.

Региональное управление МВД вновь акцентирует внимание на критической важности бдительности при дистанционных финансовых операциях. «Обещание получить легкие и быстрые деньги говорит о том, что вас вовлекают в мошенническую схему», — подчеркивают в ведомстве, рекомендуя тщательно проверять лицензии контрагентов, требовать документального оформления сделок и избегать любых переводов на счета сомнительных «наставников» из сети, независимо от того, насколько романтичным был первоначальный предлог для знакомства.

Станислав Маслаков