Трамп оценил преимущества Сирии перед Израилем в борьбе с «Хезболлой»

Президент США Дональд Трамп считает, что Сирия способна справиться с ливанским движением «Хезболла» лучше, чем Израиль. Такой оценкой американский президент поделился на встрече с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани на саммите G7 во Франции.

«Израиль борется с “Хезболлой” слишком долго, и слишком много людей погибает. Не надо полностью разрушать многоквартирный дом каждый раз, когда вы кого-то в нем ищете. Потому что в этих зданиях много людей, и не все они — члены “Хезболлы”»,— отметил президент США (цитата по The Jerusalem Post).

По словам господина Трампа, он предложил властям Израиля позволить Сирии разобраться с «Хезболлой». Президент Сирии Ахмед аш-Шараа — именно тот человек, кто способен навести порядок в этом вопросе, убежден американский президент.

Дональд Трамп также выразил недовольство израильскими ударами по Бейруту. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху нужно быть «более ответственным» в отношении Ливана, подчеркнул господин Трамп. При этом американский президент отметил, что сохраняет с израильским премьером «прекрасные отношения».

Армия обороны Израиля отчиталась об ударах по «Хезболле» 14 июня — за день до заключения сделки США и Ирана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет с территорий на юге Ливана. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир сообщил, что соглашение ни к чему не обязывает Израиль и страна должна добиваться полного уничтожения «Хезболлы». Сегодня Дональд Трамп указывал, что нападение Израиля на Ливан не повлияет на сделку с Ираном.