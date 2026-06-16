Трамп оценил преимущества Сирии перед Израилем в борьбе с «Хезболлой»
Президент США Дональд Трамп считает, что Сирия способна справиться с ливанским движением «Хезболла» лучше, чем Израиль. Такой оценкой американский президент поделился на встрече с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани на саммите G7 во Франции.
«Израиль борется с “Хезболлой” слишком долго, и слишком много людей погибает. Не надо полностью разрушать многоквартирный дом каждый раз, когда вы кого-то в нем ищете. Потому что в этих зданиях много людей, и не все они — члены “Хезболлы”»,— отметил президент США (цитата по The Jerusalem Post).
По словам господина Трампа, он предложил властям Израиля позволить Сирии разобраться с «Хезболлой». Президент Сирии Ахмед аш-Шараа — именно тот человек, кто способен навести порядок в этом вопросе, убежден американский президент.
Дональд Трамп также выразил недовольство израильскими ударами по Бейруту. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху нужно быть «более ответственным» в отношении Ливана, подчеркнул господин Трамп. При этом американский президент отметил, что сохраняет с израильским премьером «прекрасные отношения».
Армия обороны Израиля отчиталась об ударах по «Хезболле» 14 июня — за день до заключения сделки США и Ирана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет с территорий на юге Ливана. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир сообщил, что соглашение ни к чему не обязывает Израиль и страна должна добиваться полного уничтожения «Хезболлы». Сегодня Дональд Трамп указывал, что нападение Израиля на Ливан не повлияет на сделку с Ираном.
Заявление Дональда Трампа о том, что Сирия способна эффективнее Израиля бороться с «Хезболлой», прозвучало после того, как он активно призывал к прекращению огня между Ливаном и Израилем, выступая посредником в переговорах, и выражал надежду на соблюдение «Хезболлой» этого режима. Это подчеркивает его стремление к миру на Ближнем Востоке, где он стремится остановить хаос и содействовать стабильности.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, которого Трамп назвал способным навести порядок, укрепил свои позиции на международной арене и выстроил стратегические отношения с США после прихода к власти в конце 2024 года. США частично сняли санкции с Сирии и возобновили с ней сотрудничество в борьбе с терроризмом, рассчитывая на роль Дамаска в стабилизации региона. Однако Израиль, сохраняя свои интересы, требовал демилитаризации южных провинций Сирии и заявлял, что не позволит сирийским силам, связанным с руководством, приближаться к своим границам. Это указывает на глубокие противоречия между сторонами, несмотря на попытки Трампа наладить отношения.
На протяжении своего президентства Дональд Трамп уделял большое внимание Ближнему Востоку, выдвигая различные мирные планы, в том числе по палестино-израильскому конфликту и ситуации в секторе Газа. Он видел свою цель в усилении влияния США в регионе, используя подход, который подразумевал сделки и нестандартные решения. Его подход также включал давление на «Хамас» для заключения сделок и критику Израиля за действия, которые, по его мнению, не способствуют миру. Он даже был номинирован на Нобелевскую премию за усилия по прекращению войны между Израилем и Ираном.