Трамп: нападение Израиля на Ливан не нарушит сделку с Ираном

При нападении Израиля на группировку «Хезболла» в Ливане сделка между США и Ираном не будет нарушена. Об этом журналистам на саммите G7 во Франции сказал американский президент Дональд Трамп.

Репортер спросил господина Трампа, сохранится ли сделка с Ираном при ударах Израиля по Ливану. «Да, это возможно. Знаете, я считаю, что это незначительная война, а вот в Иране — крупная»,— ответил американский президент. Он также выразил недовольство тем, что операция Израиля в Ливане затянулась. «Они должны были справиться с этой задачей быстрее. Все это продолжается бесконечно»,— указал господин Трамп.

В последний раз Армия обороны Израиля отчитывалась об ударах по «Хезболле» 14 июня. Дональд Трамп осудил атаку и призвал Израиль прекратить удары по Ливану, чтобы не сорвать сделку с Ираном. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум в ночь на 15 июня, однако в Тель-Авиве заявили, что соглашение ни к чему не обязывает Израиль. Страна будет добиваться полного уничтожения «Хезболлы».