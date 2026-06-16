Минтранс откроет грузовые пункты пропуска в портах Мариуполя и Бердянска

Минтранс намерен до конца года открыть грузовые пункты пропуска в морских портах Мариуполя и Бердянска. Об этом заявил замглавы ведомства Валентин Иванов на заседании комитета Совфеда по экономполитике.

«Завершение пусконаладки, аттестации будет уже в следующем году, но в конце года уже будут открыты (грузовые пункты пропуска.— "Ъ")»,— рассказал замминистра (цитата по ТАСС).

В августе 2025 года российские власти открыли порты Мариуполя и Бердянска для захода иностранных судов. В декабре премьер-министр Михаил Мишустин поручил оборудовать в морском порту Мариуполя грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу России. Морской порт Мариуполя — самый крупный и глубоководный в Азовском регионе. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что Мариуполь намерены сделать транспортным хабом с аэропортом и морским портом.