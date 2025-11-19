В порту Мариуполя установят пункт пропуска через госграницу России

В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Морской порт Мариуполя — самый крупный и глубоководный в Азовском регионе. Длина его причальной линии составляет 3,9 км, там работают 12 грузовых причалов. По окончании дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тыс. т, сообщила пресс-служба правительства.

Основной объем грузоперевозок в порту приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду (разновидность железной руды) и грузы в упаковке. Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна проходят в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока. Власти рассчитывают, что решение установить в порту пункт пропуска поможет развитию инфраструктуры для расширения торговли и «раскрытию экономического потенциала» Донецкой народной республики (ДНР).

Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что Мариуполь намерены сделать транспортным хабом с аэропортом и морским портом. В конце августа российские власти открыли порты Мариуполя и Бердянска для захода иностранных судов.