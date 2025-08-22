Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Порты Мариуполя и Бердянска открыли для захода иностранных судов

Морские порты Мариуполя и Бердянска внесены в список открытых портов для захода иностранных судов. Это следует из постановления правительства России.

Порты были включены в реестр морских портов России в марте 2023 года.

20 августа помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев говорил, что в новых приморских регионах необходимо активизировать работу морских советов. Эти структуры должны обеспечить согласованность действий федеральных и региональных органов власти, отмечал он.

