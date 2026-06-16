Свердловские депутаты ликвидировали второй поселок под Нижней Салдой за год

Депутаты заксобрания Свердловской области упразднили поселок Встреча на территории Нижней Салды в связи с утратой им «признаков населенного пункта и отсутствием перспектив дальнейшего развития». Соответствующую инициативу местной думы в третьем, окончательном чтении поддержали 40 парламентариев, один — не голосовал. Годом ранее власти не обнаружили перспектив развития и на месте поселка Шайтанский Рудник в Нижней Салде, в связи с чем его также ликвидировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Шкредова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Наталья Шкредова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель думы Нижней Салды Наталья Шкредова («Единая Россия») пояснила областным депутатам, что на территории Встречи в 21,69 га не выявили постоянно проживающего населения, жилых домов, объектов торговли, производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктур. «Нет зарегистрированных лиц, в муниципальной собственности находится земельный участок и участок автомобильной дороги, два участка принадлежат "Салдинской золоторудной компании" (входит в "Полиметалл". — "Ъ-Урал"). Решением думы Нижней Салды признано целесообразном упразднение поселка»,— добавила спикер.

Поселок Встреча располагался в 17 км от Нижней Салды. По данным Нижнесалдинского краеведческого музея, населенный пункт был создан в связи с развитием железнодорожной инфраструктуры и лесозаготовительной деятельности в 1950 году. С того времени в нем построили 12 многоквартирных деревянных домов, 10 простых домов, начальную школу, магазин, столовую, фельдшерский пункт, клуб на 100 мест, библиотеку, баню, контору лесопункта, провели электричество и разместили Встреченский лесозаготовительный пункт с 80 рабочими и служащими, которые ежегодно вывозили по 32 тыс. куб. м древесины. К 1970 году население Встречи составило 313 человек, к началу XXI века поселок пришел в упадок, а число его жителей снизилось до нуля.

После решения об упразднении Встречи в составе муниципалитета осталось всего три населенных пункта — Нижняя Салда, села Медведево и Акинфиево. В 2025 году в разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Шкредова заверила, что ликвидация им не угрожает. «Жители Нижнего Тагила ценят Медведево, покупают дома, чтобы дышать свежим воздухом, отдыхать, ходить за ягодами и грибами, охотиться. Акинфиево более перспективное, если дорогу от него продлят до Алапаевска, он станет транзитным, а это развитие»,— пояснила тогда спикер.

По данным Свердловскстата, население Нижней Салды и ее поселков в 2025 году составляло 16 095 человек, в 2024-м — 16 185 жителей.

Василий Алексеев