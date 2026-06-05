В Нижней Салде ликвидируют второй поселок за год

Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит вопрос об упразднении поселка Встреча в Нижней Салде. Как следует из документа, внесенного в региональный парламент, населенный пункт больше «не имеет перспективы дальнейшего развития». По той же причине депутаты в июле 2025 года ликвидировали поселок Шайтанский Рудник в Нижней Салде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как сказано в пояснительной записке, специальная комиссия не выявила на территории Встречи в 21,69 га постоянно проживающего населения, жилых домов, объектов торговли, производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктур. «В виду отсутствия граждан, проживающих на территории упраздняемого населенного пункта, опрос мнения населения этого населенного пункта не проводился»,— сказано в документе.

Поселок Встреча расположен в 17 км от Нижней Салды. По данным Нижнесалдинского краеведческого музея, населенный пункт был создан в связи с развитием железнодорожной инфраструктуры и лесозаготовительной деятельности в 1950 году, перед этим в 1940-м рядом была построена одноименная станция Свердловской железной дороги. С нее идет железнодорожный тупик на Шайтанский известковый карьер.

С 1950 года в поселке построили 12 многоквартирных деревянных одноэтажных домов, 10 простых домов, начальную школу, магазин, столовую, фельдшерский пункт, клуб на 100 мест, библиотеку, баню, контору лесопункта, провели электричество и разместили Встреченский лесозаготовительный пункт с 80 рабочими и служащими, которые ежегодно вывозили по 32 тыс. куб. м древесины. К 1970 году население Встречи составило 313 человек. К началу XXI века поселок пришел в упадок, а число его жителей снизилось до нуля.

В случае упразднения Встречи в составе муниципалитета останется всего три населенных пункта — Нижняя Салда, села Медведево и Акинфиево. В 2025 году в разговоре с «Ъ-Урал» председатель местной гордумы Наталья Шкредова заверила, что ликвидация им не угрожает. «Жители Нижнего Тагила ценят Медведево, покупают дома, чтобы дышать свежим воздухом, отдыхать, ходить за ягодами и грибами, охотиться. Акинфиево более перспективное, если дорогу от него продлят до Алапаевска, он станет транзитным, а это развитие»,— пояснила тогда спикер.

По данным Свердловскстата, население Нижней Салды и ее поселков в 2025 году составляло 16 095 человек, в 2024-м — 16 185 жителей.

Василий Алексеев