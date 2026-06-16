В Пулково направили 16 рейсов из Москвы

Петербургский аэропорт Пулково принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Воздушных ворот Северной гавани». Накануне во всех московских аэропортах вводили ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.

К 12:00 по мск аэропорт уже покинули 14 принятых рейсов. Вылета ожидают пассажиры двух самолетов.

За ночь и утро 16 июня на подлете к Москве сбили 60 беспилотников. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе пострадали шесть человек. В столице был атакован Московский нефтеперерабатывающий завод, из-за чего начался пожар. Возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет.