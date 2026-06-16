В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали шесть человек

Ночью и утром над Подмосковьем сбиты 86 беспилотников, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Пострадали шесть человек.

В поселке Случайный в Электростали пострадали четверо мужчин, из них двое госпитализированы. На проспекте Ленина в городе обломки дрона попали в многоквартирный дом, повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи. Аналогичные повреждения зафиксировали в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.

В микрорайоне Парковый в Котельниках пострадал 57-летний мужчина. В деревне Цибино в Воскресенске пострадала 13-летняя девочка, у нее колото-резаная рана левого бедра. В деревне Григорово в Раменском округе загорелась кровля двухэтажного дома. В деревне Дурыкино в Солнечногорске осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке пострадал фасад административного здания.

На подлете к Москве с начала суток уничтожили 60 дронов. Был атакован Московский нефтеперерабатывающий завод. Там произошел пожар, его уже потушили, никто не пострадал. По данным Минобороны, в общей сложности за ночь силы ПВО сбили 172 беспилотника над 15 российскими регионами.