Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения

В четырех аэропортах московского авиаузла ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, следует из сообщений Росавиации. Временно не работают Домодедово, Жуковский и Внуково. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию.

Домодедово и Жуковский не работают с 5:52 мск. Об ограничениях во Внуково Росавиация сообщила в 7:11 мск. Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с 7:25 мск. В Росавиации отметили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к столице уничтожили 60 беспилотников. В последний раз, около 8:00 мск, он сообщал, что над Московским регионом уничтожили 25 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.