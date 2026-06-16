На Ставрополье рост поступлений по НДФЛ смягчил падение прибыли бизнеса

Рост поступлений налога на доходы физических лиц позволил частично компенсировать снижение доходов от налога на прибыль организаций в бюджетной системе Ставропольского края. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в первом квартале 2026 года поступления налога на прибыль организаций в целом по стране сократились на 11,7%, тогда как сборы НДФЛ выросли на 14,6%. Именно налог на доходы физических лиц обеспечил 87,2% общего прироста доходов региональных бюджетов.

Счетная палата отмечает, что снижение поступлений налога на прибыль стало следствием ухудшения финансовых результатов предприятий в ряде отраслей экономики. Ставропольский край вошел в число регионов, где поступления по этому налогу сократились. По данным доклада, снижение составило около 17,7%.

Одновременно рост заработных плат поддержал поступления НДФЛ. По данным Росстата и Северо-Кавказстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в Ставропольском крае в январе—феврале 2026 года составила 64,5 тыс. руб., что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в январе средняя зарплата достигла 65,8 тыс. руб., увеличившись на 14,6% в годовом выражении.

В Счетной палате подчеркивают, что НДФЛ становится главным драйвером роста региональных доходов. Если год назад доля этого налога в структуре собственных доходов субъектов РФ составляла 28,3%, то к апрелю 2026 года она выросла до 32,3%. Одновременно доля налога на прибыль снизилась с 28,6% до 25,1%.

Эксперты отмечают, что такая динамика свидетельствует о структурных изменениях в экономике. Региональные бюджеты все больше зависят от доходов населения, тогда как вклад прибыли предприятий постепенно сокращается.

Для Ставропольского края эта тенденция особенно заметна на фоне проблем в аграрном секторе. Ранее представители сельхозпредприятий региона сообщали о существенном снижении рентабельности производства из-за роста цен на топливо, удобрения, средства защиты растений и сельхозтехнику. По оценкам участников рынка, маржинальность отдельных хозяйств за последние годы сократилась в несколько раз.

Таким образом, рост фонда оплаты труда и зарплат жителей края сегодня остается одним из ключевых факторов, поддерживающих доходную базу регионального бюджета на фоне ухудшения финансовых результатов бизнеса.

Валерий Климов