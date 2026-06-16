Песков: дата визита Кушнера и Уиткоффа в Россию пока не определена

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут приехать в Москву в ближайшее время, но даты не определены. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет о том, что они смогут прилететь и в Москву»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Последний раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. Их предстоящий визит согласовали Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 14 июня.

Лусине Баласян