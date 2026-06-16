Трамп пообещал сосредоточиться на Украине после завершения войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном, Соединенные Штаты займутся урегулированием конфликта на Украине.

«Теперь, когда (с конфликтом с Ираном.— “Ъ”) покончено, мы собираемся сосредоточиться (на Украине.— “Ъ”), посмотрим, сможем ли мы это сделать»,— сказал господин Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп также упомянул, что недавно созванивался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я думаю, может, мы сможем что-то сделать. Я думаю, они оба открыты к этому (к решению конфликта.— “Ъ”)»,— добавил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились 14 июня, в день рождения американского президента. По итогам разговора президенты договорились о визите в Москву спецпредставителей президента США. Господин Трамп также заявил о готовности воздействовать на Украину и Евросоюз ради мира.