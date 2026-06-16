В Дагестане с начала года вывели из тени 16,2 тысяч предпринимателей

По состоянию на 1 июня 2026 года в Дагестане было выведено из тени более 16,2 тыс. граждан, ведущих предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, в Махачкале легализовано 6,8 тыс. человек. «Наибольшая доля среди них у тех, кто открыл ИП — это 52%. Самозанятость оформил 31%. Трудовые договоры, включая ГПХ, заключили 17% выявленных граждан. И менее 1% — официально зарегистрировали КФХ»,— уточняется в сообщении.

Отмечается, что показатель легализации в 26 муниципалитетах выполнен менее чем на 40%.

Наталья Шинкарева