Ставрополье вошло в число регионов-лидеров по капитальным вложениям

Ставропольский край вошел в число российских регионов с крупнейшими объемами капитальных вложений за счет бюджетных средств по итогам первого квартала 2026 года. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

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Согласно документу, более половины всех расходов регионов России на капитальные вложения пришлось всего на десять субъектов Федерации. В число крупнейших инвесторов бюджетных средств вошел и Ставропольский край наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Краснодарским краем и рядом других регионов.

По данным Счетной палаты, суммарно на первую десятку регионов пришлось 58,1% всех капитальных вложений, осуществленных субъектами РФ за январь—март текущего года. Речь идет о расходах на строительство и реконструкцию объектов, создание инженерной и транспортной инфраструктуры, а также приобретение оборудования и других основных средств.

Эксперты отмечают, что высокий объем капитальных вложений обычно свидетельствует о реализации крупных инфраструктурных проектов и активной инвестиционной политике региональных властей. Такие расходы считаются одним из ключевых факторов долгосрочного экономического роста, поскольку создают базу для развития промышленности, жилищного строительства, транспорта и социальной сферы.

На фоне высокой доли социальных расходов в бюджете Ставропольского края, которая превышает 70%, сохранение значительных объемов капитальных вложений говорит о стремлении региона одновременно выполнять социальные обязательства и инвестировать в развитие инфраструктуры.

В целом по стране капитальные расходы регионов продолжают оставаться одним из важнейших инструментов стимулирования экономической активности. Наиболее крупные вложения традиционно осуществляют субъекты, реализующие масштабные проекты в сфере строительства, коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и социальной сферы.

Валерий Климов