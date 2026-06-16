Трамп заявил о переходе сделки США с Ираном на второй этап

Процесс заключения сделки США и Ирана переходит на второй этап. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара.

«У нас есть сделка с Ираном. Она должна быть успешной»,— сказал господин Трамп. По его словам, следующий этап подписания договоренности должен быть легче.

Выступая перед журналистами, Дональд Трамп снова отверг сведения о том, что США вложат $300 млрд в восстановление Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон не обязан вкладывать какие-либо средства в инфраструктуру страны.

Стороны должны подписать итоговое соглашение в Швейцарии 19 июня, после чего Тегеран и Вашингтон будут 60 дней вести переговоры по оставшимся спорным вопросам. Электронную версию договоренности стороны подписали накануне.