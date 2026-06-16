Трамп: США не будут выплачивать Ирану $300 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют выплачивать Ирану $300 млн. Сообщения об этом он назвал фейком, который распространяют демократы. О чем именно идет речь, господин Трамп не объяснил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

CNN отмечает, что за несколько часов до сообщения господина Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что иранцы могут получить доступ к восстановительному фонду на $300 млрд, если будут соблюдать условия мирного соглашения. О «$300 млн», которые США якобы пообещали Ирану, ранее СМИ и политики не сообщали.

Господин Вэнс говорил, что финансировать фонд будут страны Персидского залива. Источники CNN сообщили, что идея создания крупного фонда восстановления — наряду с разморозкой активов и смягчением санкций — входит в число вариантов, которые планируется обсудить с Ираном в пятницу на подписании меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец горячей фазе конфликта между странами.

По данным Financial Times, фонд не будет формироваться за счет государственных средств, а будет создан для компаний, заинтересованных в том, чтобы вложиться в развитие страны. По данным газеты, к этому проекту уже проявляют интерес представители бизнеса из США, Европы и стран Азии, в частности Японии и Южной Кореи.