Почти половина собранных на Ставрополье налогов уходит в федеральный бюджет

Почти половина налоговых доходов, собранных на территории Ставропольского края, перечисляется в федеральный бюджет. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным Федерального казначейства по состоянию на 1 апреля 2026 года, в консолидированный бюджет Ставропольского края было зачислено 51,7% всех собранных в регионе налогов, тогда как 48,3% поступили в федеральный бюджет.

По этому показателю Ставрополье вошло в число 48 субъектов РФ, где более половины налоговых доходов остается на региональном уровне. Вместе с тем доля средств, перечисляемых в федеральный бюджет, остается одной из самых высоких среди регионов Северного Кавказа.

В целом по стране распределение налоговых поступлений существенно различается в зависимости от структуры экономики регионов. В субъектах с высокой долей добывающих отраслей и крупного бизнеса большая часть доходов зачастую аккумулируется на федеральном уровне, тогда как в ряде дотационных регионов значительная часть собираемых налогов остается в распоряжении местных бюджетов.

По данным Счетной палаты, собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Ставропольского края по итогам первого квартала продолжили расти. При этом регион также остается одним из крупнейших получателей федеральной поддержки: за январь—март 2026 года край получил 21,6 млрд руб. безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Эксперты отмечают, что распределение налоговых доходов между федеральным и региональным уровнями остается одним из ключевых факторов, определяющих финансовую самостоятельность субъектов РФ. Для Ставропольского края сохранение более половины собираемых налогов в региональном бюджете позволяет финансировать социальные обязательства, на которые сегодня приходится свыше 70% всех расходов консолидированного бюджета региона.

Роман Лаврухин