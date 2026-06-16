Ставрополье получило 21,6 млрд рублей федеральной помощи за первый квартал

Ставропольский край получил из федерального бюджета 21,6 млрд руб. безвозмездных поступлений по итогам первого квартала 2026 года. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшую часть федеральной поддержки составили дотации — 13,3 млрд руб., или более 60% всех поступлений из федерального бюджета. Еще около 4 млрд руб. край получил в виде субсидий, 2,4 млрд руб. составили субвенции, а объем иных межбюджетных трансфертов достиг 1,7 млрд руб.

По объему полученной федеральной помощи Ставропольский край вошел в число крупнейших получателей межбюджетных трансфертов в стране. Среди регионов Северного Кавказа больший объем безвозмездных поступлений получил только Дагестан, которому из федерального бюджета было перечислено 24,1 млрд руб.

В целом объем безвозмездных поступлений в бюджеты российских регионов по итогам января—марта составил 1,16 трлн руб., увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в рост обеспечили именно дотации, объем которых вырос почти на 19%.

Эксперты отмечают, что дотации являются наиболее гибкой формой финансовой поддержки регионов, поскольку не имеют жесткого целевого назначения и могут направляться на сбалансированность бюджета и выполнение текущих обязательств. В отличие от них субсидии и субвенции предоставляются на конкретные цели и программы.

Согласно данным Счетной палаты, высокая доля дотаций в структуре федеральной помощи остается характерной особенностью бюджетной системы большинства регионов Северного Кавказа. Для Ставропольского края это позволяет компенсировать часть расходов на выполнение социальных обязательств, которые занимают более 70% всех расходов консолидированного бюджета региона.

Роман Лаврухин