В Дагестане 26% трудящихся работают «в тени»

В Дагестане, по оценке Министерства труда России, неофициально трудятся 330 тыс. человек, что составляет 26% от общей численности занятого населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что показатель в регионе вдвое выше среднероссийского уровня.

«Если мы выйдем на среднероссийские показатели по уровню нелегальной занятости, то это, по самым скромным подсчетам, исходя из МРОТ, даст порядка 7 млрд руб. в год дополнительно в консолидированный бюджет республики лишь по налогу на доходы физических лиц», — заявил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов.

Местным властям поручено наращивать работу по снижению нелегальной занятости, опираться на успешные практики, в частности опыт администраций Кизляра и Хасавюрта, где установленные планы перевыполнены.

Константин Соловьев