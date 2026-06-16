На социальную сферу в Ставропольском крае направили более 70% бюджетных расходов

Ставропольский край вошел в число регионов России с наиболее высокой долей социальных расходов в структуре бюджета. По состоянию на 1 апреля 2026 года на социальную сферу приходилось 70,8% всех расходов консолидированного бюджета региона. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По этому показателю край оказался среди лидеров страны наряду с Ростовской областью, где доля социальных расходов составила 75,3%, Чеченской Республикой (72,1%) и Челябинской областью (70,1%). Средний показатель по России составил 57,8%.

Как отмечается в докладе Счетной палаты, в целом по стране структура расходов региональных бюджетов остается преимущественно социальной. Более 60% всех расходов на социальную сферу направляются в 47 субъектах РФ.

К социальным расходам относятся затраты на образование, здравоохранение, социальную поддержку населения, культуру, спорт и ряд других направлений. Высокая доля таких расходов означает, что основная часть бюджетных средств направляется на выполнение социальных обязательств перед жителями региона.

Одновременно высокая концентрация расходов в социальной сфере означает, что у регионов остается меньше возможностей для финансирования инфраструктурных, инвестиционных и экономических проектов. Эксперты отмечают, что подобная структура бюджета характерна для субъектов, где значительную часть расходов формируют обязательства по содержанию социальной сферы.

По данным Минфина Ставропольского края, в последние годы расходы на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения стабильно остаются крупнейшими статьями бюджета региона. В условиях роста социальных обязательств эта тенденция продолжает усиливаться.

Счетная палата отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля социальных расходов в среднем по регионам страны практически не изменилась, сохранившись на уровне 57,8%. Однако Ставропольский край по-прежнему существенно превышает общероссийский показатель, оставаясь одним из наиболее социально ориентированных субъектов РФ.

Роман Лаврухин