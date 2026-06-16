В Минфине назвали отрасли заинтересованных в IPO компаний

В числе готовых к проведению IPO есть компании из совершенно разных секторов, в основном «новой экономики», рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, речь идет об IT, фармацевтике, медицинских услугах и телекоммуникациях.

«Средний размер компании, выходящей сейчас на IPO, меньше, чем в волну размещений двухтысячных, когда выходили крупные, в основном ресурсные компании. Но это и неплохо: компании выходят на более ранних стадиях и привлекают деньги»,— уточнил господин Чебесков в интервью «Эксперту».

Журналист издания напомнил слова замминистра о том, что к IPO готовы 20 компаний, однако за прошлый год на открытый рынок вышли лишь четыре. Иван Чебесков в ответ заметил, что компании «заинтересованы в IPO и просто ждут подходящего момента». Основным сдерживающим фактором он назвал макроэкономический и геополитический.

«Компании смотрят на свою оценку, а она зависит от безрисковой ставки и риск-премии — страновой, отраслевой и непосредственно корпоративной. При этом оценки западных аналитиков сильно отличаются от оценок наших дружественных партнеров: западные коллеги считают риск-премию для БРИКС значительно выше, чем для стран Европы»,— пояснил господин Чебесков.

Компании с госучастием в указанный перечень по IPO не входят, сказал замглавы Минфина, поскольку «это разные треки». По ним решение принимает правительство. «По госкомпаниям есть отдельный перечень, предложенный Минфином: скорее всего, речь пойдет не об IPO, а об SPO — повторном размещении акций. В двух-трех компаниях оно может произойти до конца года»,— добавил Иван Чебесков.

В 2025 году IPO провели четыре компании. В марте акции на открытом рынке разместила краудлендинговая платформа JetLend, в октябре — девелопер GloraX, еще через месяц — «Дом.РФ». Наконец, в декабре — ГК «Базис» (головная структура одноименного разработчика программного обеспечения). В текущем году состоялось пока только одно IPO — электронной торговой платформы B2B-РТС. Разработчик ПО на основе искусственного интеллекта FabricaONE.AI планировал разместить акции на бирже, но отложил IPO из-за «текущей рыночной конъюнктуры».