«Фабрика ПО» отложила проведение IPO

Разработчик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) решил отложить первичное размещение акций на бирже (IPO), сообщается на сайте раскрытия информации. Компания объяснила это решение «текущей рыночной конъюнктурой».

«Несмотря на то, что книга заявок была покрыта, а интерес инвесторов — подтвержден, в последние дни наблюдалось значительное ухудшение внешнего фона, что привело к существенному росту неопределенности. Компания продолжает следить за состоянием рынка и не исключает возможности возврата к вопросу о проведении IPO в будущем при благоприятных условиях»,— уточнили в компании.

«Фабрика ПО» была образована в январе 2025 года на базе системного интегратора Bell Integrator и объединила активы Softline в сфере заказной разработки и ПО с применением ИИ: SL Soft, SL Prom Soft, центр экспертизы «Девелоника», «Академию АйТи» и другие. «Фабрика ПО» — крупнейший игрок на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11%. У компании почти 1 тыс. клиентов, в том числе госструктуры и частные корпорации.

Изначально «Фабрика ПО» планировала провести IPO на Московской бирже до конца апреля. Инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. Исходя из индикативного объема размещения в 2 млрд руб. и ориентира цены в 25 руб., количество размещенных акций могло составить 80 млн шт. (12,5% увеличенного капитала). В целом компания оценивается в 16 млрд руб.

