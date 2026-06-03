Минфин заявил о готовности 20 российских компаний провести IPO

Около 20 российских компаний готовы провести IPO, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам господина Чебескова, они уже включены в список на размещение акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра финансов Иван Чебесков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Замминистра финансов Иван Чебесков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Несмотря на то, что в этом году у нас было всего три публичных размещения, в пайплайне (список готовящихся к выходу на биржу компаний.—Ъ) у наших инвестбанкиров готовых кандидатов уже порядка 20»,— сказал господин Чебесков (цитата по ТАСС).

В интервью «Ъ» министр финансов Антон Силуанов говорил, что в правительство уже внесены предложения по списку компаний с госучастием, которые могут выйти на первичное и вторичное размещение акций, а также по срокам и объемам сделок. Названия конкретных компаний он называть не стал, чтобы не допустить манипулирования рынком.

Всего около 15-20 компаний готовятся к проведению IPO, сообщал глава Московской биржи Виктор Жидков. Он обратил внимание на то, что части этих компаний «еще есть над чем поработать» перед размещением акций. Всего, уточнил господин Жидков, почти 250 компаний заявили о возможности выхода на публичный рынок.