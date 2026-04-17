B2B-РТС провела IPO более чем на 2,4 млрд рублей

Торговая платформа B2B-РТС (входит в группу Совкомбанка) провела первичное размещение акций на бирже по верхней границе ценового диапазона в 118 руб., указано на сайте раскрытия информации.

Всего компания привлекла на IPO 2,43 млрд руб. Эта сумма включает зарезервированный пакет для целей возможной стабилизации на вторичных торгах в объеме 15% от базового размера предложения. По итогам размещения B2B-РТС получила капитализацию примерно в 21 млрд руб.

Участникам торгов предложили купить 11,5% акций платформы, которые принадлежали Совкомбанку и финансовым инвесторам. При этом кредитная организация сохраняет за собой существенную роль в капитале B2B-РТС и продолжит участвовать в развитии бизнеса.

Общий объем предложения распределен в пропорции, где 37% приходится на институциональных инвесторов, 63% — розничных инвесторов. Средняя аллокация (процент исполнения заявки при IPO.—"Ъ") последних составила около 11% от размера заявки, но не менее одного лота.

Торги акциями B2B-РТС на Мосбирже начнутся сегодня после 15:00 мск с аукциона открытия. Бумаги получат тикер BTBR, они включены в котировальный список второго уровня торговой площадки.

IPO B2B-РТС стало первым в России с начала 2026 года. Сбор заявок на размещение проходил с 10 по 16 апреля. Накануне источники «РБК Инвестиции» сообщали о переподписании книги заявок по верхней границе в 118 руб.

B2B-РТС занимается автоматизацией закупок и продаж. Владеет 100% акций федеральной площадки для госзакупок «РТС-тендер» и платформой B2B-Center. Выручка B2B-РТС по МСФО по итогам 2025 года составила 9,4 млрд руб. (рост почти на 10% г/г). Чистая прибыль за отчетный период выросла на 5,7% — до 3,7 млрд руб.