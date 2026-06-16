Хозяйства Ставрополья не готовы внедрять программу Минсельхоза по плодородию почв

Сельхозпредприятия Ставропольского края не готовы вкладывать средства в реализацию новой программы Минсельхоза РФ по сохранению плодородия почв из-за снижения рентабельности производства и роста затрат, сообщили «Ъ-Кавказ» представители отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом для дискуссии стал проект Минсельхоза РФ по внедрению адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ). Ставропольский край вошел в число пилотных регионов, где планируется разработать научно обоснованные схемы использования сельхозземель с учетом особенностей климата, почв и рельефа. Программа предусматривает рекомендации по севооборотам, применению удобрений, мелиорации и противоэрозионным мероприятиям.

Однако участники рынка считают, что главная проблема отрасли сегодня заключается не в отсутствии научных рекомендаций, а в нехватке средств на их выполнение.

Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко отметил, что аграрии регулярно проводят агрохимические обследования почв и получают необходимые рекомендации специалистов, однако далеко не всегда имеют финансовую возможность реализовать их на практике.

«Мы хорошо знаем, что нужно применять на каждом поле. Регулярно проводим агрохиманализ и получаем рекомендации. Но денег на их выполнение сегодня зачастую нет»,— заявил господин Коротченко.

По его словам, хозяйства все чаще вынуждены ориентироваться не на требования агрономии, а на экономическую ситуацию. В качестве примера он привел рынок гороха, цена на который за последний год практически сократилась вдвое. В результате культура, полезная для соблюдения научно обоснованных севооборотов, перестает обеспечивать приемлемую рентабельность.

Схожую оценку ситуации дает руководитель СПК «Луч» Григорий Донцов. По его словам, за последние годы маржинальность сельхозпредприятий сократилась как минимум втрое из-за роста цен на топливо, удобрения, средства защиты растений, сельхозтехнику и заработную плату.

«Сегодня мы находимся не в той ситуации, когда можем позволить себе дополнительные расходы. Нам бы обеспечить основные статьи затрат и сохранить объемы производства. Поэтому для большинства хозяйств подобные проекты сейчас просто неактуальны»,— отметил господин Донцов.

По данным отраслевых объединений, объем закупок сельхозтехники в Ставропольском крае в прошлом году сократился примерно вдвое. Представители отрасли также говорят о росте стоимости топлива и удобрений, а также ограниченных возможностях для привлечения финансирования.

Генеральный директор Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова считает, что технологии сохранения плодородия действительно способны повысить устойчивость сельхозпроизводства и сократить часть затрат. Однако их внедрение невозможно без устойчивого финансового положения предприятий.

«Технологии не могут внедряться на предприятии, у которого доходность находится на уровне нуля или 1–2%. Когда хозяйства теряют прибыльность, они перестают покупать технику, сокращают инвестиции и откладывают любые долгосрочные проекты»,— отметила госпожа Орлова.

Участники рынка считают, что прежде чем запускать новые программы по сохранению плодородия почв, необходимо восстановить рентабельность растениеводства и обеспечить аграриям доступ к льготному финансированию. В противном случае реализация даже научно обоснованных инициатив может столкнуться с серьезными трудностями.

Подробнее читайте в материале «Как об землю горох»

Роман Лаврухин