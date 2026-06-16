В Екатеринбурге Мединский и Михалков открыли памятник Алексею Балабанову

В Екатеринбурге прошло торжественное открытие памятника Алексею Балабанову. Режиссер изображен сидящим в пустом вагоне грузового трамвая — это отсылка к сцене из фильма «Брат». Внутри вагона — изображения, отсылающие к Свердловскому рок-клубу, киноработам и биографии самого Алексея Балабанова. На открытие приехали помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский и кинорежиссер Никита Михалков.

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Памятник открыли в центре города у Дворца молодежи, неподалеку от гимназии, где учился Алексей Балабанов. «Здесь он впитал в себя дух Урала, свободу Урала, звук Свердловского рок-клуба. Он смог поймать нерв своего времени, он передал не просто эпоху, в которой он жил, он передал суть русского человека»,— сказал Владимир Мединский.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х ассистентом режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

«Это знак времени, это образ времени, и если 12-15-летние ребята смотрят его кино, значит, это не зря. Сейчас стоит такой памятник, и он едет по жизни своей и нашей дальше, в вечность»,— сказал режиссер Никита Михалков.

К церемонии открытия присоединились продюсер всех фильмов Балабанова Сергей Сельянов и родственники Алексея Балабанова, музыканты свердловского рок-клуба.

Открытие памятника приурочено к Году уральского рока, поскольку песни свердловских музыкантов звучат в фильмах режиссера. Эскиз памятника выбирали с помощью конкурса, однако определиться удалось только со второго раза — сроки конкурса продлили, поскольку ни одно из предложений не устраивало комиссию. Победителем стал проект скульптора Мейрама Баймуханова.

Изначально памятник собирались открыть 18 мая — в день смерти режиссера, однако затем его перенесли на месяц.

Анна Капустина