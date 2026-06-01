Открытие памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге перенесли на 16 июня

Открытие памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге перенесли на 16 июня вместо ранее заявленного 18 июня. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в мэрии.

Торжественная церемония открытия пройдет в 14:00 возле Дворца молодежи. После этого планируется проведение концерта.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х ассистентом режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Решение установить памятник режиссеру было принято в 2024 году. Открытие приурочат к Году уральского рока — песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Конкурс на проект начали в том же году, при этом его пришлось продлить из-за неудачных предложений. В итоге победителем был признан эскиз скульптора Мейрама Баймуханова.

По его задумке уральский режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае — частом герое его фильмов. Стены и кабина вагона напоминают летопись и содержат отсылки к Свердловскому рок-клубу, знаковым кинокартинам и биографии Алексея Балабанова.

В настоящий момент отливка всех элементов композиции завершена, мастера приступили к сборке деталей. К месту установки памятник планируется доставить 8 июня. Финальным этапом его монтажа станет установка фальш-рельсов. Их соединят с действующей трамвайной линией.

Полина Бабинцева