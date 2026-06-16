Суд утвердил взыскание с «Уралдорстроя» 100 млн рублей за плохой ремонт дороги

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании с ООО «УралДорСтрой» 100,3 млн руб. за некачественный ремонт дороги в Нагайбакском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Постановление о взыскании средств с подрядчика в пользу министерства дорожного хозяйства региона вынес Арбитражный суд Челябинской области в январе 2026 года. С компании требовали 76 млн руб. возмещения ущерба и 24 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. Организация использовала дешевые материалы, не предусмотренные проектом, при капитальном ремонте дороги Фершампенуаз — Париж —железнодорожная станция Джабык.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2025 года Центральный районный суд Челябинска признал виновным владельца и директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Следствие и суд установили, что предприниматель дал взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам.

В мае этого года Нвера Колозяна осудили за мошенническое хищение 76,3 млн руб. при ремонте участка автодороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык.

Виталина Ярховска