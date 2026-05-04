«Дорожный король» сядет дважды

Челябинский суд назначил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима владельцу крупной дорожной компании «Уралдорстрой» Нверу Колозяну. Его признали виновным в мошенническом хищении 76,3 млн руб. при ремонте участка автодороги Фершампенуаз— Париж—железнодорожная станция Джабык. По версии следствия, Нвер Колозян закупил более дешевые строительные материалы, но предоставил ложные документы о стоимости и похитил полученные деньги. Ранее прокуратура Челябинской области взыскала 100 млн руб. с «Уралдорстроя» за некачественный ремонт дороги. В прошлом году Нверу Колозяну вынесли приговор по другому уголовному делу о даче взятке экс-сотруднику «Челябинскавтодора». Тогда ему назначили пять лет колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Владелец челябинской дорожно-строительной компании «Уралдорстрой» Нвер Колозян приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Центральный районный суд признал его виновным в мошенническом хищении 76,3 млн руб. при ремонте участка автодороги в рамках госконтракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области. Это уже второй приговор в отношении Нвера Колозяна.

Суд установил, что в 2021 году Нвер Колозян в ходе ремонта подменил качественную щебеночно-песчаную смесь на более дешевую, не соответствующую ГОСТу. Строительные материалы в дальнейшем использовались при работах на участке автодороги Фершампенуаз—Париж—железнодорожная станция Джабык в Нагайбакском районе.

Заказчиком работ являлось региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. После окончания работ Нвер Колозян направил в миндортранс ложные документы о количестве и стоимости материалов, за счет чего получил и похитил полученные деньги, считает следствие.

Центральный суд также оштрафовал Нвера Колозяна на 40,5 млн руб. и сохранил арест на его имущество стоимостью более 50 млн руб.

Контракт, о котором идет речь, был заключен в ноябре 2021 года. Согласно данным сайта госзакупок, стоимость работ составила 478,6 млн руб. Ремонт проходил на участке 30–49 км автодороги Фершампенуаз—Париж—железнодорожная станция Джабык. Завершились работы в декабре 2022-го, отмечено на госзакупках.

В марте 2025-го комиссия проверила состояние автодороги. В документации сказано, что на нескольких участках нашли трещины на покрытии, на водопропускных трубах обнаружили просадку асфальта, местами разрушена кромка покрытия и ее сопряжение с обочиной. Подрядчика оштрафовали на 2,3 млн руб.

ООО «Уралдорстрой» — одна из крупнейших компаний Челябинской области на рынке ремонта и содержания дорог. По данным «СПАРК Интерфакс», организация была зарегистрирована в Челябинске в 1998 году. 100% уставного капитала принадлежит Нверу Колозяну. Он также руководил компанией с декабря 2009-го по июль 2025 гола. В настоящий момент директором является Сурик Колозян. За последние пять лет компания получила более 70 контрактов на ремонт дорог на общую сумму 6 млрд руб. В том числе в 2024 году подрядная организация заключила четыре контракта на общую сумму почти 900 млн руб., заказчиком по трем из них является министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В 2025 году — два контракта на сумму 54 млн руб. В целом миндортранс, а также комитет дорожного хозяйства Челябинска являются основными заказчиками услуг компании. Общая сумма выручки в 2025 году составила 921 млн руб., чистая прибыль — 12 млн руб.

В конце января 2026 года Арбитражный суд Челябинской области взыскал с «Уралдорстроя» 73,4 млн руб. в качестве возмещения ущерба и 24 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования предъявила региональная прокуратура. Причиной взыскания стал некачественный ремонт автодороги Фершампенуаз—Париж—железнодорожная станция Джабык. В документах суда было сказано, что заявление подано из-за использованных в работе дешевых материалов.

Для Нвера Колозяна это уже второй по счету приговор. В конце января прошлого года Центральный районный суд Челябинска назначил ему наказание по делу о даче крупной взятки бывшему сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галлямову.

Последний отвечал за технический надзор дорожно-строительных работ. Установлено, что в 2021–2023 годах владелец «Уралдорстроя» передавал Ильдару Галлямову взятки в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег в сумме более 8 млн руб. За это сотрудник ОГКУ предупреждал подрядчика о возможных проверках, обеспечивал приемку работ ненадлежащего качества и их ускоренную оплату. УФСБ РФ по Челябинской области, которое выявило преступление, заявляло, что преступления совершены при исполнении государственного контракта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Нвера Колозяна приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трех лет. В марте 2025-го Ильдару Галлямову за дачу взятки назначили шесть лет колонии строгого режима и штраф более 40,5 млн руб.

Ранее, в ноябре 2024-го, приговор вынесли сыну Нвера Колозяна — Гарнику. В «Уралдорстрое» он являлся директоров по общим вопросам. Его признали виновным в даче взятки бывшему начальнику Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований Сергею Васильчишину осенью 2023 года. По версии следствия, Гарник Колозян заплатил 30 тыс. руб. за сокрытие информации о найденных дефектов асфальта после работ по муниципальному контракту. Его приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб.

Ольга Воробьева