Как об землю горох

Ставропольский край вошел в число пилотных регионов, где Минсельхоз РФ планирует внедрить адаптивно-ландшафтные системы земледелия (АЛСЗ). Ведомство рассчитывает таким образом повысить эффективность растениеводства и сохранить плодородие почв. Однако представители аграрного сообщества считают, что основные проблемы отрасли сегодня связаны не с нехваткой научных рекомендаций, а с падением рентабельности сельхозпроизводства, ростом затрат и ограниченными возможностями для инвестиций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства о запуске пилотного проекта по разработке региональных адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Как сообщили в ФГБУ «РосАгрохимслужба», в качестве первых участников выбраны Ставропольский край, Ростовская, Белгородская, Воронежская и Омская области.

Согласно пояснительной записке, АЛСЗ учитывают особенности климата, почв и рельефа конкретных территорий. Для каждого региона планируется разработать рекомендации по структуре посевов, севооборотам, применению удобрений и мелиорации. Одновременно РосАгрохимслужба получит дополнительные полномочия по мониторингу состояния сельхозземель, подготовке рекомендаций по внесению удобрений и противоэрозионным мероприятиям.

В профессиональном сообществе к инициативе относятся сдержанно. Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко считает, что подобные подходы известны аграрной науке не одно десятилетие.

«По сути это не новая история. Такие работы велись еще советскими академиками, затем появились региональные системы земледелия, а позже — адаптивно-ландшафтные подходы для различных природно-климатических зон»,— отметил господин Коротченко.

По его мнению, главная проблема заключается не в отсутствии рекомендаций — аграрии и сегодня регулярно проводят агрохимические обследования почв и получают данные о состоянии земель, однако далеко не всегда могут реализовать их на практике.

«Мы хорошо знаем, что нужно применять на каждом поле. Регулярно проводим агрохиманализ и получаем рекомендации. Но денег на их выполнение сегодня зачастую нет»,— говорит эксперт.

Господин Коротченко указывает и на экономическую составляющую новых систем: в современных условиях хозяйства все чаще вынуждены ориентироваться не на агрономические требования, а на рыночную конъюнктуру. Эксперт иллюстрирует это ситуацией на рынке гороха, цена на который за год практически сократилась вдвое, из-за чего полезная для севооборота культура не обеспечивает хозяйствам приемлемый экономический результат.

«Мы вынуждены сеять то, что позволит хозяйству выжить. Можно вырастить культуру по всем правилам науки, получить урожай, а потом выяснить, что она не окупает даже понесенных затрат»,— отметил Петр Коротченко.

Ситуацию усугубляют проблемы с обеспечением ресурсами: по словам эксперта, весной в регионе возникали сложности с приобретением азотных удобрений из-за остановки крупного производителя, растут цены на топливо и сокращаются возможности для обновления парка техники. Петр Коротченко утверждает, что какие бы программы ни разрабатывались на федеральном уровне, они не способны заменить базовые ресурсы, без которых невозможно современное растениеводство.

«Ничто не заменит работу трактора и комбайна в поле. Нам нужны доступные удобрения и топливо и возможность обновлять технику»,— заявил он.

По данным отраслевых объединений, объем закупок сельхозтехники в Ставропольском крае в прошлом году сократился примерно вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Участники рынка напрямую связывают эту тенденцию с ростом затрат и снижением доступности финансовых ресурсов. Наиболее жесткую критику у представителей отрасли вызывает вопрос финансирования новых инициатив. Петр Коротченко полагает, что бюджетные средства, которые планируется направить на разработку дополнительных программ и исследований, могли бы принести значительно больший эффект при решении уже существующих проблем аграрного сектора.

«Если эти деньги в бюджете есть, лучше направить их на льготное кредитование. Это единственный полноценно работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. Вместо этого его в последнее время решили сокращать, одновременно предлагая новые программы»,— отметил собеседник «Ъ-Кавказ».

Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Национальное движение сберегающего земледелия» Людмила Орлова считает, что адаптивно-ландшафтное земледелие следует рассматривать как часть более широкой системы сохранения плодородия почв. По ее словам, использование прямого посева и других почвосберегающих практик позволяет хозяйствам сократить расходы за счет уменьшения потребности в технике, дизельном топливе и трудозатратах, при этом сохраняется почва, снижается риск эрозии, а также сберегаются водные ресурсы.

Вместе с тем эксперт соглашается, что внедрение подобных решений невозможно без устойчивого финансового положения сельхозпредприятий.

«Технологии не могут внедряться на предприятии, у которого доходность находится на уровне нуля или 1–2%. Когда хозяйства теряют прибыльность, они перестают покупать технику, сокращают инвестиции и откладывают любые долгосрочные проекты»,— считает Людмила Орлова.

По оценке руководителя СПК «Луч» Григория Донцова, за последние годы маржинальность хозяйств сократилась как минимум втрое из-за роста затрат на топливо, удобрения, средства защиты растений, технику и заработную плату.

«Сегодня мы находимся не в той ситуации, когда можем позволить себе дополнительные расходы. Нам бы обеспечить основные статьи затрат и сохранить объемы производства. Поэтому для большинства хозяйств подобные проекты сейчас просто неактуальны»,— отмечает руководитель СПК. Господин Донцов предупреждает, что при дефиците средств хозяйства сначала перестают строить, потом отказываются от новой техники, а следующим этапом станет сокращение закупок удобрений, что несет прямой риск для урожайности.

Григорий Донцов указывает и на запущенное состояние полезащитных лесополос:

«Мы говорим об адаптивно-ландшафтном земледелии, но при этом во многих районах лесополосы, которые создавались десятилетиями, находятся в запущенном состоянии. Это сушняк, валежник, отсутствие ухода. Раньше этим занималось государство, работали лесхозы, были специалисты. Сейчас значительная часть этой системы фактически разрушена»,— говорит господин Донцов.

По мнению агрария, прежде чем запускать новые программы, государству необходимо решить накопившиеся инфраструктурные проблемы отрасли и создать условия, при которых сельхозпредприятия смогут инвестировать в долгосрочное сохранение плодородия земель.

«Если у хозяйства рентабельность опускается ниже 20%, то для сельского хозяйства это фактически работа в ноль. В таких условиях говорить о серьезных дополнительных вложениях очень сложно. Поэтому сначала нужно создать условия, при которых у аграриев появятся ресурсы для развития, а уже потом требовать внедрения новых технологий»,— резюмирует руководитель СПК «Луч».

Роман Лаврухин