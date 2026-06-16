В ЦИКе сообщили о старте избирательной кампании по выборам в Госдуму

С 16 июня началась избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов»,— приводит слова госпожи Памфиловой пресс-служба комиссии.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. В ЦИКе сообщали, что голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Первым делом — депутаты».