Первым делом — депутаты

Наступивший год будет насыщен избирательными кампаниями. Помимо выборов нового, девятого созыва Госдумы, сразу в 39 субъектах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов. При этом губернаторских гонок пока запланировано всего семь — в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Ульяновской и Тверской областях. По словам экспертов, Кремль традиционно разгружает думские выборы от параллельных кампаний, которые могут создавать точки напряжения на местах. Хотя это не исключает и возможности внеплановых ротаций весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание Государственной думы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Пленарное заседание Государственной думы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вместе с полномочиями Госдумы в сентябре истекут мандаты почти 1,8 тыс. депутатов региональных парламентов в 39 субъектах (см. карту). Самые масштабные избирательные кампании пройдут в Дагестане, Алтайском и Пермском краях, где определят 90, 68 и 60 народных избранников соответственно. Меньше всего депутатов изберут на Камчатке (28), Чукотке (19) и в Еврейской автономной области (15).

Жителям шести региональных столиц вместе с выборами депутатов Госдумы и заксобраний предстоит обновить составы городских советов. Такие «строенные» кампании пройдут в Карелии (Петрозаводск), Мордовии (Саранск), Чечне (Грозный), Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае и Калининградской области. А в Мордовии, Чечне и Пермском крае одновременно состоятся еще и выборы высших должностных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Общее количество губернаторских кампаний в 2026 году, в свою очередь, может стать минимальным за долгое время, поскольку на этом уровне пока ожидаются только плановые выборы в семи субъектах. В сентябре истекает первый срок полномочий Артема Здунова (Мордовия), Владислава Ховалыга (Тува), Вячеслава Гладкова (Белгородская область), Олега Мельниченко (Пензенская область) и Алексея Русских (Ульяновская область), а также четвертый — чеченского лидера Рамзана Кадырова. Плановые выборы пройдут и в Тверской области, где на место ставшего полпредом Игоря Рудени ранее был назначен заместитель главы ФАС Виталий Королев (см. “Ъ” от 11 ноября 2025 года). Наконец, полномочия истекут у глав Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии Сергея Меликова, Сергея Меняйло и Рашида Темрезова, но в этих республиках высших должностных лиц избирают депутаты парламентов.

В конце минувшего года впервые с 2022-го не случилось так называемого губернаторопада — ротации глав сразу нескольких регионов, которую Кремль традиционно проводит весной и осенью.

Досрочные отставки приводят к увеличению числа избирательных кампаний, однако накануне выборов в Госдуму-2026 этого пока не произошло. Напомним, в прошлом году на прямых выборах избирались 20 губернаторов, в 2024-м и 2023-м — по 21, в 2022-м — 14, а в 2021-м — 9.

Кремль по возможности минимизирует число избирательных кампаний на фоне выборов в Госдуму, поскольку региональная и местная повестки могут создавать ненужные дополнительные риски, говорит политолог Константин Калачев.

«Обычно перед выборами в Госдуму система избавлялась от тех глав регионов, кто своим антирейтингом мог утянуть результат партии власти вниз. Однако категорически непопулярные губернаторы остались в прошлом, а у неоднозначных, эпатажных фигур явно есть серьезная политическая "крыша". Поэтому теперь мы имеем дело в основном с плановой ротацией, зачистки в том или ином регионе носят очень выборочный характер»,— объясняет эксперт.

Логика в том, чтобы «разгрузить» думские выборы, действительно есть, однако в прошлом уже бывали случаи, когда форс-мажоры не позволяли Кремлю это намерение реализовать, напоминает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Так, например, было в 2021 году, когда наряду с думскими выборами пришлось одновременно проводить внеплановые кампании в Хабаровском крае и Пензенской области после внезапных арестов Сергея Фургала и Ивана Белозерцева. «Всегда есть 5–10 губернаторов, которых существует соблазн поменять и вокруг замены которых могут появляться окна возможностей. С точки зрения упрощения управления думскими выборами этот процесс лучше не форсировать. С другой стороны, поскольку пока инерционный сценарий сохраняется и пассивность социума велика, вряд ли появление нескольких внеплановых кампаний будет восприниматься системой как шоковое. Пока настроя увеличить число выборов нет, но и твердых гарантий от новых ротаций никто не даст»,— добавляет политолог.

Андрей Прах