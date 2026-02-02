В ЦИК сообщили о трехдневном голосовании на выборах в 2026 году

Голосование на выборах, которые пройдут в России в этом году, планируется проводить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Об этом сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

«В единый день голосования 20 сентября текущего года голосование планируется, будет принято соответствующее решение, в течение трех дней — 18, 19, 20 сентября»,— рассказал господин Борисов (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы. Также в 39 российских регионах будут избирать депутатов местных парламентов. В преддверии масштабной избирательной кампании в регионах снова начинают сокращать число мандатов, распределяемых по пропорциональной системе.

Подробности — в материале «Ъ» «Пропорциональные сокращения».