На Ставрополье оборот табака вырос почти в 2,5 раза

В период с января по май 2026 года оборот курительного табака в Ставропольском крае увеличился на 145% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитиков системы «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, оборот сигарет в регионе вырос на 7,6%, тогда как цена на сигареты увеличилась на 8,8%. «Стоимость жидкости для электронных сигарет выросла на 14,2%, при снижении оборота на 29,8%»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева