Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье оборот табака вырос почти в 2,5 раза

В период с января по май 2026 года оборот курительного табака в Ставропольском крае увеличился на 145% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитиков системы «Честный знак».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, оборот сигарет в регионе вырос на 7,6%, тогда как цена на сигареты увеличилась на 8,8%. «Стоимость жидкости для электронных сигарет выросла на 14,2%, при снижении оборота на 29,8%»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд