Вэнс: США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана

Согласованный США и Ирана меморандум подразумевает, что в Иранскую Республику вернутся эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они вместе с американской стороной помогут уничтожить обогащенный уран, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Одна из ключевых частей договоренностей заключается в том, что (МАГАТЭ.— “Ъ”) и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного (урана.— “Ъ”). Это то, что прописано в меморандуме о взаимопонимании очень четко»,— сказал господин Вэнс в интервью NBC News.

По данным корреспондента Fox News Лукаса Томлинсона, Джей Ди Вэнс возглавит технические переговоры Вашингтона с Тегераном по иранской ядерной программе. Контакты начнутся «в конце этой недели», написал журналист в Х со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Итоговое соглашение, как ожидается, стороны подпишут 19 июня в Швейцарии. Иранская сторона уже опубликовала текст меморандума, однако некоторые из его пунктов в США отрицают. По данным Fars, США согласились внести несколько изменений в тексте в последние сутки переговоров. Джей Ди Вэнс обещал, что Вашингтон обнародует полный текст после 19 июня.