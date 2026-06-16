Сбер присоединился к делу о банкротстве топливной компании «Нафтатранс плюс»

Сбер объявил о вступлении в дело о банкротстве топливной компании «Нафтатранс плюс», следует из картотеки арбитражного суда. Сумма исковых требований банка составляет 7,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дело о банкротстве компании инициировало в начале июня 2026 года московское ООО «Промсервистрейд» в связи с наличием у предприятия просроченной задолженности в размере 61,5 млн руб. Заседание суда, на котором будет рассмотрена обоснованность этого заявления, назначено на 9 июля.

Как писал «Ъ» в конце мая 2026 года, арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «ЮЛКМ» о взыскании с топливной компании более 300 млн руб. Также по требованию заявителя на имущество и денежные средства ТК «Нафтатранс плюс» был наложен арест. Кроме того, в начале июня «ЮЛКМ» обратилось в ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением о проведении проверки в отношении ТК «Нафтатранс плюс». Представитель владельцев облигаций подозревает руководство и контролирующих лиц компании в хищении средств, принадлежащих инвесторам.

В июне 2025 года компания «Нафтатранс плюс» приостановила выплаты по всем своим облигациям, включая купонные платежи. По состоянию на июнь 2026 года у топливной компании в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов на общую сумму 1,23 млрд руб. По всем бумагам эмитент допустил дефолты.

Лолита Белова