Власти Крыма ищут скрытые активы украинских олигархов

В Крыму ведут работу по выявлению скрытых активов украинских олигархов, заявил глава местного парламента Владимир Константинов. По его словам, украинские бизнесмены пытались «выкачать прибыль» из объектов на полуострове, но не инвестировали в их развитие.

Парламентарий уточнил, что большая часть таких активов была выявлена и национализирована. «Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

Парламент Крыма с осени 2022 года занимается национализацией имущества украинцев и тех, кто «совершает недружественные действия» в отношении России. В 2025 году бюджет Крыма выручил 4,8 млрд руб. от продажи национализированного имущества украинских собственников, сообщали местные власти. В марте 2026-го глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове национализированы все крупные объекты собственности украинских олигархов.