Глава Крыма рассказал о национализации имущества украинских олигархов в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму национализированы все крупные объекты собственности украинских олигархов. По его словам, это имущество уже передано в доход государства, при этом работа по выявлению мелких активов продолжается.

«Крупных уже нет, но какие-то еще остались. Чтобы полностью убедиться, надо прошерстить на 100% всю базу объектов имущества с точки зрения прав собственности… Это очень большая работа»,— пояснил господин Аксенов в интервью «РИА Новости».

Глава Крыма уточнил, что выявление имущества ведется с помощью мониторинга социальных сетей. Значимую роль в этом процессе играют и обращения граждан, которые направляют запросы в правоохранительные органы и лично к нему через социальные сети.

Парламент Крыма с осени 2022 года последовательно принимает решения о национализации имущества лиц, связанных с действующим руководством Украины. Среди национализированных объектов оказалась в том числе квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Деньги от продажи этого имущества, уточняет «РИА Новости», направляют на поддержку участников СВО и строительство социальных объектов.