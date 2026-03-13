На подготовку обоснования проектирования метро в Екатеринбурге выделят 150 млн

Правительство Свердловской области выделит 1 млрд руб. на развитие транспорта в Екатеринбурге — 150 млн руб. из них будут направлены на подготовку технико-экономического обоснования проектирования и строительства метрополитена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Фото: София Паникова

Глава региона пояснил, что при подготовке обоснования будут определены наиболее перспективные направления развития метро и сформированы варианты схемы будущей маршрутной сети. Остальные средства из 1 млрд руб. предназначены для закупки 50 новых трамваев для города.

Власти Екатеринбурга заявляли, что подготовка документации для строительства второй ветки метро начнется в феврале-марте 2026 года. Разработка потребует 2-2,5 года. По словам мэра Алексея Орлова, приоритет развития метро — в сторону Академического района. Стоимость строительства второй линии метро в Екатеринбург оценивается в 35-40 млрд руб., одну станцию можно построить за пять лет. Вице-мэр Рустам Галямов не исключил, что в перспективе может быть построена третья. Помимо этого, существующую ветку метро планируют продлить на две станции.

Ирина Пичурина