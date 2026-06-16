Еврокомиссия начала готовить механизм ограничения права вето новых членов ЕС

Евросоюз разрабатывает защитные механизмы от препятствий, которые может вызвать применение права вето новыми членами блока. Об этом сообщила комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в разговоре с Politico.

«Если новое государство-член будет соблюдать правила, ничего не произойдет. Если оно не будет соблюдать правила, защитные механизмы будут больно кусать, и именно такую систему мы строим»,— сказала госпожа Кос в кулуарах встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

По словам комиссара, уже есть несколько идей, как оформить запрет странам-участницам блокировать работу ЕС правом вето или отступать от запланированных реформ.

Ранее Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза, сообщал Reuters со ссылкой на источники.

Накануне ЕС запустил переговоры о вступлении Молдавии в объединение, тогда же начались переговоры о вступлении Украины в ЕС. Обе страны стали кандидатами на вступление в ЕС в 2022 году.