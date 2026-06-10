Reuters: пять стран ЕС предложили ограничить право голоса для новых членов

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместный документ пяти стран.

В нем ЕС призывают обсудить ограничение права голоса для новых членов союза по тем вопросам, в которых требуется поддержка всех стран-участниц. К ним относятся вопросы расширения ЕС, внешней политики и бюджета. «ЕС следует тщательно обсудить возможность временных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие», — заявили инициаторы.

По данным Reuters, авторы инициативы также предложили разработать механизмы мониторинга в странах той же свободы прессы. Инициаторы упомянули опыт «отката демократии» в Венгрии при правительстве Виктора Орбана.

Предложения могут коснуться нескольких государств, которые стремятся к евроинтеграции, указывает агентство. Так, Черногория планирует вступить в ЕС уже в 2028 году, а Албания, Украина и Молдавия хотят продвинуться дальше статуса страны-кандидата.

В конце мая источники The Guardian рассказали, что Еврокомиссия рассматривает возможность ограничить право вето для новых членов ЕС. Предполагается, что мера будет временной, чтобы не создавать в ЕС страны «второго сорта».