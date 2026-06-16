В лесах Томской области ввели режим ЧС

В лесах на территории Томской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с ухудшением лесопожарной обстановки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», 15 июня в регионе действовало 13 пожаров на площади более 3,8 тыс. га.

Отмечается, что ухудшение лесопожарной обстановки вызвано жаркой сухой погодой и действующими лесными пожарами в зоне авиационного тушения.

Ранее режим ЧС был также введен в лесах Красноярского края и в Нижнеилимском муниципальном образовании Иркутской области.

Александра Стрелкова