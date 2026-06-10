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Режим ЧС введен в лесах Красноярского края из-за роста площади пожаров

На территории лесов в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с установившейся сухой, жаркой погодой и высокой грозовой активностью. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным краевого Лесопожарного центра, в регионе действует 41 лесной пожар на площади 5,4 тыс. га. За сутки рост составил 1,7 тыс. га. Очаги возгорания зафиксированы в 10 округах края, в устранении пожаров принимают участие 480 спасателей и 25 единиц техники.

По данным Среднесибирского УГМС, на этой неделе в Красноярском крае температура воздуха прогреется до +34 градусов.

Александра Стрелкова

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