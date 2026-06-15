На борту задержанного Британией танкера Smyrtos не было россиян

Российских граждан нет на борту нефтяного танкера Smyrtos, задержанного Великобританией в проливе Ла-Манш 14 июня. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Лондоне. Британские власти заявили, что судно входит в «теневой флот».

Танкер задержали в британских водах, сообщали в британском Минобороны. Судно будет находиться в одном из портов на юге Англии до окончания расследования. Smyrtos будут проверять на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности.

Танкер вышел 1 июня из порта Усть-Луга под флагом Камеруна и направлялся в Египет, следует из данных Vessel Finder. Российские власти заявления британской стороны о задержании судна официально не комментировали. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что так Лондон пытается отвлечь внимание сограждан от внутренних проблем.